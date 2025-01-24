القناة "14" العبرية: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب بالكامل من جنوب لبنان

ونقلت القناة العبرية أن اجتماع "الكابينت" الذي عقد الليلة الماضية الخميس في القدس انتهى دون اتخاذ أي قرارات مهمة، لكن تم توضيح أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الحفاظ على انتشاره الحالي في المنطقة، بينما الحفاظ على مستوى عال من الاستعداد لأي سيناريو.

وأشارت القناة إلى أن "إسرائيل لا تنوي الانسحاب الكامل من جنوب لبنان في هذه المرحلة، بسبب عدم تنفيذ الجيش اللبناني الالتزامات المتفق عليها، كما أنها ستحتفظ بحق الرد القاسي والفوري في حال وقوع هجوم".

كما ركزت المناقشات،بحسب "قناة 14"، على تنسيق الخطوات المستقبلية مع الإدارة الأميركية، حيث "من المتوقع اتخاذ قرارات بشأن إجراءات أخرى قريبا، اعتمادا على التطورات على الأرض."