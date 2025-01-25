الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

وزير الخارجية الصيني لنظيره الأميركي: تصرّف بشكل لائق!

2025-01-25 | 05:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير الخارجية الصيني لنظيره الأميركي: تصرّف بشكل لائق!
وزير الخارجية الصيني لنظيره الأميركي: تصرّف بشكل لائق!

حذر وزير خارجية الصين "المخضرم" بشكل مبطن وزير الخارجية الأميركي الجديد بما معناه "عليك أن تتصرف بشكل لائق".

ونقل وزير الخارجية الصيني وانغ يي الرسالة في مكالمة هاتفية، أمس الجمعة وهي أول محادثة بينهما، منذ المصادقة على تعيين ماركو روبيرو في منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب ، قبل أربعة أيام.

وقال وانج لروبيو، طبقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية "آمل أن تتصرف وفقا لذلك" مستخدماً عبارة صينية، يستخدمها عادة المدرس أو المدير لتحذير الطالب أو الموظف بضرورة التصرف بشكل جيد وتحمل المسؤولية عن أفعاله".

وبدا أن العبارة القصيرة كانت تستهدف انتقادات روبيو الصريحة للصين وسجلها في مجال حقوق الإنسان، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي وهو ما دفع الحكومة الصينية لفرض عقوبات عليه مرتين في عام 2020

ويمكن ترجمتها بطرق مختلفة- في السابق، استخدمت وزارة الخارجية عبارة "اتخاذ الاختيار الصحيح" و"كن حذرا للغاية بشأن ما تقوله أو تفعله"، بدلا من "التصرف وفقاً لذلك".
وزير الخارجية الصيني لنظيره الأميركي: تصرّف بشكل لائق!

عربي و دولي

الصين

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عبر تيكتوك.. حرّض على قتل ترامب!
ديوان نتنياهو: لن نسمح بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال حتى يتم ترتيب الإفراج عن المختطفة أربيل يهود

اقرأ ايضا في عربي و دولي

حزب الله يعلّق على قرار الإدارة الأميركية!
08:39

حزب الله يعلّق على قرار الإدارة الأميركية!

تعليقاً على إدراج الإدارة الأميركية الجديدة حركة أنصار الله على "لائحة الإرهاب".. أصدر حزب الله البيان التالي:

08:39

حزب الله يعلّق على قرار الإدارة الأميركية!

تعليقاً على إدراج الإدارة الأميركية الجديدة حركة أنصار الله على "لائحة الإرهاب".. أصدر حزب الله البيان التالي:

إسرائيل تعلن الإفراج عن 200 اسير فلسطيني
08:12

إسرائيل تعلن الإفراج عن 200 اسير فلسطيني

أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية السبت أنها أفرجت عن 200 معتقل فلسطيني كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد إفراج حماس في وقت سابق عن أربع رهائن إسرائيليات.

08:12

إسرائيل تعلن الإفراج عن 200 اسير فلسطيني

أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية السبت أنها أفرجت عن 200 معتقل فلسطيني كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد إفراج حماس في وقت سابق عن أربع رهائن إسرائيليات.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025