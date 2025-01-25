وزير الخارجية الصيني لنظيره الأميركي: تصرّف بشكل لائق!

حذر وزير خارجية الصين "المخضرم" بشكل مبطن وزير الخارجية الأميركي الجديد بما معناه "عليك أن تتصرف بشكل لائق".

ونقل وزير الخارجية الصيني وانغ يي الرسالة في مكالمة هاتفية، أمس الجمعة وهي أول محادثة بينهما، منذ المصادقة على تعيين ماركو روبيرو في منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب ، قبل أربعة أيام.



وقال وانج لروبيو، طبقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية "آمل أن تتصرف وفقا لذلك" مستخدماً عبارة صينية، يستخدمها عادة المدرس أو المدير لتحذير الطالب أو الموظف بضرورة التصرف بشكل جيد وتحمل المسؤولية عن أفعاله".



وبدا أن العبارة القصيرة كانت تستهدف انتقادات روبيو الصريحة للصين وسجلها في مجال حقوق الإنسان، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي وهو ما دفع الحكومة الصينية لفرض عقوبات عليه مرتين في عام 2020



ويمكن ترجمتها بطرق مختلفة- في السابق، استخدمت وزارة الخارجية عبارة "اتخاذ الاختيار الصحيح" و"كن حذرا للغاية بشأن ما تقوله أو تفعله"، بدلا من "التصرف وفقاً لذلك".