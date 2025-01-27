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عربي و دولي

حماس: عودة النازحين هزيمة للاحتلال ولمخططات التهجير

2025-01-27 | 01:57
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حماس: عودة النازحين هزيمة للاحتلال ولمخططات التهجير
حماس: عودة النازحين هزيمة للاحتلال ولمخططات التهجير

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن عودة النازحين لبيوتهم وأراضيهم في شمال قطاع غزة "انتصار لشعبنا" وإعلان لفشل وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي ومخططات التهجير.

وأضافت الحركة في بيان أن عودة النازحين يثبت مجددا "فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة صموده".

وقالت إن "المشاهد المفعمة بفرح العودة وحب الأرض والتشبث بها رسالة للمراهنين على كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، كما تؤكد على عظمته ورسوخه في أرضه".

من جهته، كتب القيادي في حماس عزت الرشق "هنيئا لشعبنا في غزة هذه العودة الميمونة، هذا يوم عظيم، ومشهد عودة النازحين إلى الشمال تتحطم أمامه كل أحلام وأوهام الاحتلال في تهجير شعبنا الفلسطيني".

من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي "في مشهد أسطوري يعود مئات آلاف النازحين إلى شمال غزة الذي حوله الإجرام الصهيوني إلى ركام.

وأضافت أن عودة النازحين تأتي ردا على كل الحالمين بتهجير شعبنا بعد تجاوز مشكلة الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود.

وقالت الحركة في بيان إن عودة عشرات آلاف النازحين شكل "انتصارا لشعبنا، وإعلان فشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير" فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن عودة النازحين هي "رد على كل الحالمين بتهجير شعبنا".

حماس: عودة النازحين هزيمة للاحتلال ولمخططات التهجير

عربي و دولي

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