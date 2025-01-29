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يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري: الجيش الإسرائيلي وحده المسؤول عن حماية سكان الشمال وليس الجيش اللبناني أو أي قوة أجنبية أخرى
2025-01-29 | 02:30
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يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري: الجيش الإسرائيلي وحده المسؤول عن حماية سكان الشمال وليس الجيش اللبناني أو أي قوة أجنبية أخرى
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يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري: الجيش الإسرائيلي وحده المسؤول عن حماية سكان الشمال وليس الجيش اللبناني أو أي قوة أجنبية أخرى
عربي و دولي
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