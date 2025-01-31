وجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية احمد الشرع خطابا للشعب السوري هو الاول له منذ إعلانه رئيساً فقال :"سوريا تحررت من نظام مجرم وتحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج ، تحررت بفضل كل إنسان ضحى بروحه ودمه، ومنزله وماله، وأمنه وأمانه."