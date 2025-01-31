فيديو متداول يعود لقائد القـ،،،ـام الشهيد محمد الضيف وهو يعلن عن أسـ. ر جندي إسرائيلي سنة 1994ويعتبر هذا أول ظهور له حينها. #أخبار_الجديد pic.twitter.com/uBhz3BSKNn
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 31, 2025
فيديو متداول يعود لقائد القـ،،،ـام الشهيد محمد الضيف وهو يعلن عن أسـ. ر جندي إسرائيلي سنة 1994ويعتبر هذا أول ظهور له حينها. #أخبار_الجديد pic.twitter.com/uBhz3BSKNn
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بأنه يعتزم اتخاذ قراره قريبا بشأن مصير القوات الأميركية في سوريا المنتشرة لمكافحة تنظيم داعش.
وجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية احمد الشرع خطابا للشعب السوري هو الاول له منذ إعلانه رئيساً فقال :"سوريا تحررت من نظام مجرم وتحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج ، تحررت بفضل كل إنسان ضحى بروحه ودمه، ومنزله وماله، وأمنه وأمانه."