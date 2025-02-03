الشرع إلى تركيا غداً!

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أمرا تنفيذيا لاستحداث صندوق ثروة سيادي، في خطوة يرجّح أن تتطلّب مصادقة الكونغرس عليها.



وقبل توقيع الرئيس الجمهوري الوثيقة في البيت الأبيض، قال أحد مساعديه إنّ الأمر التنفيذي يكلّف وزيري الخزانة والتجارة "بدء عملية من شأنها أن تؤدّي إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي".