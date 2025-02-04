بالفيديو - وزير الداخلية السوري السابق يسلم نفسه للسلطات الأمنية

وزير الداخلية السوري السابق يسلم نفسه للسلطات الأمنية
اللواء محمد الشعار وزير الداخلية في عهد النظام المخلوع يسلم نفسه للسلطات السورية pic.twitter.com/V00LggMd6E
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 4, 2025
وزير الداخلية السوري السابق يسلم نفسه للسلطات الأمنية
اللواء محمد الشعار وزير الداخلية في عهد النظام المخلوع يسلم نفسه للسلطات السورية pic.twitter.com/V00LggMd6E
اعتبرت حركة حماس الثلاثاء أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر" في الشرق الأوسط.
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى البيت الأبيض الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الهدنة مع حركة حماس في غزة.