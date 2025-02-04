زيلينسكي يعلق على اهتمام ترامب بالمعادن في أوكرانيا.. هذا ما قاله!

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أوكرانيا منفتحة على الاستثمار من جانب الشركات الأميركية، وذلك تعليقا على ما أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اهتمام بالمعادن الأرضية النفيسة في أوكرانيا.



