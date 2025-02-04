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عربي و دولي

زيلينسكي يعلق على اهتمام ترامب بالمعادن في أوكرانيا.. هذا ما قاله!

2025-02-04 | 14:03
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زيلينسكي يعلق على اهتمام ترامب بالمعادن في أوكرانيا.. هذا ما قاله!
زيلينسكي يعلق على اهتمام ترامب بالمعادن في أوكرانيا.. هذا ما قاله!

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أوكرانيا منفتحة على الاستثمار من جانب الشركات الأميركية، وذلك تعليقا على ما أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اهتمام بالمعادن الأرضية النفيسة في أوكرانيا.

وأضاف: "إن فريقا له تواصل بالفعل مع أكبر مسؤول أميركي معني بشؤون أوكرانيا كيث كيلوغ ومستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتس، وإن هناك مواعيد عمل لزيارة مقررة لوفد أميركي إلى أوكرانيا".
وتحدث ترامب إلى الصحفيين في المكتب البيضاوي، حيث اشتكى من أن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية واقتصادية إلى أوكرانيا أكثر من شركائها الأوروبيين.
زيلينسكي يعلق على اهتمام ترامب بالمعادن في أوكرانيا.. هذا ما قاله!

عربي و دولي

فولوديمير زيلينسكي

دونالد ترامب

أوكرانيا

الولايات المتحدة

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