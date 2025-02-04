مبعوث ترامب: من السخيف الاعتقاد بعودة غزة صالحة للسكن خلال 5 سنوات

وقال ويتكوف للصحافيين أمام البيت الأبيض قبيل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للقاء ترامب إنّه "ليس عادلا أن نقول للفلسطينيين إنّهم قد يعودون في غضون خمس سنوات. هذا أمر سخيف".

وردّا على سؤال بشأن اقتراح ترامب "تنظيف" القطاع عبر نقل الفلسطينيين منه، قال "عندما يتحدث الرئيس عن تنظيفه فهو يتحدث عن جعله صالحا للسكن".