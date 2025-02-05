عباس: تصريحات ترامب مرفوضة!

وجاء في بيان تلاه المتحدث باسمه نبيل أبو ردينة إن "الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يرفضان بشدة الدعوات للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من وطنهم... الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وقطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967".

وقال أبو مازن ردا على الدعوات الأميركية لتهجير الفلسطينيين من غزة، إن "هذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ... لن نسمح بانتهاك حقوق شعبنا".

ولفت عباس إلى أن "السلام والاستقرار لن يتحققا في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية ... على أساس حل الدولتين".

وكان عباس قد وصل عباس إلى عمّان الأربعاء، حيث من المقرر، وفق مكتبه، أن يلتقي الملك عبد الله الثاني الذي سبق أن أعرب عن معارضته الشديدة لمقترحات ترامب بترحيل فلسطينيي غزة إلى مصر أو الأردن.

كما رفضت منظمة التحرير الفلسطينية أي خطة لنقل "الشعب الفلسطيني خارج وطنه". وقال أمين عام المنظمة حسين الشيخ على موقع "إكس" إن القيادة الفلسطينية "تؤكد رفضها لكل الدعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا سنبقى".