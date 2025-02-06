الأمم المتحدة: انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان خطير للغاية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه "لن تكون هناك حاجة لجنود أميركيين لتنفيذ اقتراحه بشأن غزة"، وذلك بعد إعلانه أن "الولايات المتحدة يمكن أن تتولى السيطرة على قطاع غزة وتتملكه".وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "لن تكون هناك حاجة لجنود أميركيين! سوف يسود الاستقرار في المنطقة!".
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الخميس أن "بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وذلك بعد تحذير قوي وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن هذه القضية".وقال بزشكيان خلال لقاء مع دبلوماسيين أجانب في طهران "نحن لا نسعى للحصول على سلاح نووي"، معتبرا أن "التحقق من هذه المسألة مهمة سهلة".