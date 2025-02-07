أورتاغوس من بعبدا: إسرائيل هزمت حزب الله ونحن ممتنون لها

قالت نائبة المبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بعد لقائها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون: "انها زيارتي الاولى لي خارج الولايات المتحدة الى لبنان ، ونقلت الى الرئيس عون انني لم ار يوماً هذه الحماسة الكبيرة من الجالية اللبنانية في اميركا وفي العالم بشان مستقبل لبنان وذلك مهم لان حزب الله قد هزم من قبل اسرائيل ونحن ممتنون لحليفنا اسرائيل للقيام بذلك".





