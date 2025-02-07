أورتاغوس من بعبدا: إسرائيل هزمت حزب الله ونحن ممتنون لها
قالت نائبة المبعوث الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بعد لقائها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون: "انها زيارتي الاولى لي خارج الولايات المتحدة الى لبنان ، ونقلت الى الرئيس عون انني لم ار يوماً هذه الحماسة الكبيرة من الجالية اللبنانية في اميركا وفي العالم بشان مستقبل لبنان وذلك مهم لان حزب الله قد هزم من قبل اسرائيل ونحن ممتنون لحليفنا اسرائيل للقيام بذلك".
وتابعت : ""بفضل الرئيس عون ورئيس الوزراء المعيّن الرئيس سلام وكلّ من هو ملتزم في هذه الحكومة لوضع حدّ للفساد والملتزم بالاصلاحات.. وللتأكد من ان حزب الله ليس جزء من هذه الحكومة باي شكل من الاشكال ويبقى منزوع السلاح" .
واضافت: "ذلك بالتاكيد يعتمد بالضغط الذي يمارسه الرئيس الاميركي على ايران لكي لا يكون لها النفوذ في المنطقة .
ورداً على سؤال قالت أورتاغوس: "لا أخاف من حزب الله ولا اخشى منه لانه تمت هزيمته عسكرياً ولن يتمكنوا من ارهاب الشعب اللبناني وذلك عبر ان يكونوا جزءاً من الحكومة".