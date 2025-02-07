ترامب: سنتصدى واليابان "للعدوان الاقتصادي الصيني"

وأشار ترامب إلى أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان سيزدهر في المستقبل، مؤكدًا التزام بلاده "بأمن اليابان والدفاع عنها كدولة صديقة وحليفة". كما تحدث عن استثمارات متعددة من دول عدة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن "المشاعر العالمية تجاهنا لم تكن بهذه القوة أبدًا".

فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، أوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستديرها بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، مؤكداً أن اليابان ستفتتح مصانع سيارات جديدة في أميركا. كما أعلن عن موافقته على مبيعات عسكرية تقدر بنحو مليار دولار لليابان.

وختم ترامب بالإشارة إلى التزام بلاده بأمن اليابان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستستخدم قوتها الكاملة في الردع الدفاعي، وأنها ستسعى لسد العجز التجاري مع اليابان عبر تصدير النفط والغاز.