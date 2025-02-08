الدفعة الخامسة من صفقة التبادل اليوم... 3 إسرائيليين مقابل 183 فلسطينياً

وكان بدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني بعد أكثر من 15 شهرا على الحرب الاسرائيلي عل ى القطاع . وينص على الإفراج عن محتجزين اسرائيليين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقد أعلن نادي الأسير الفلسطيني امس أنّ الاحتلال سيفرج اليوم عن 183 معتقلا فلسطينيا من المعتقلات الإسرائيلية في مقابل ثلاثة محتجزين أحدهم ألماني-إسرائيلي، ستُفرج عنهم حركة حماس.

وأكّدت إسرائيل ومنتدى عائلات الرهائن أن الرهائن الثلاثة الذين سيُفرج عنهم هم أور ليفي (34 عاما)، وإيلي شرابي (52 عاما)، والألماني-الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عاما).

ويتألف اتفاق الهدنة من مراحل ثلاث، على أن تشمل المرحلة الأولى الممتدة على ستة أسابيع، الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة، معظمهم منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مقابل 1900 معتقل فلسطيني.

وحصلت حتى اليوم أربع عمليات تبادل شملت الإفراج عن 18 رهينة و600 معتقل.

وسيتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عملية التبادل من الولايات المتحدة حيث يجري زيارة، وفق مكتبه.

وقال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، أبو عبيدة على تلغرام "في إطار صفقة طوفان الاقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت الموافق 08-02-2025 عن ثلاثة رهائن إسرائيليين".

وقالت حكومة حماس الجمعة إن منع إسرائيل "إدخال المعدات الثقيلة والآليات اللازمة لرفع 55 مليون طن من الركام يعني عدم القدرة على إخراج جثامين الشهداء وفتح الشوارع وسيؤثر بلا شك على قدرة المقاومة على استخراج قتلى الاحتلال من الأسرى الذين قصفهم، من تحت هذا الركام".