"نفاق نتنياهو".. مسؤول إسرائيلي يتحدث!

نقل باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "التصريحات الغاضبة التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشخصيات سياسية أخرى بشأن حالة الرهائن المفرج عنهم نفاقية".

وأضاف أن "المستوى السياسي يدرك جيداً الوضع الصعب الذي يعيشه الرهائن المحتجزون لدى حماس، ومن يريد تحسين وضعهم عليه إعادتهم إلى إسرائيل".



وأعلن مكتب نتنياهو، السبت، أن "المشاهد الصعبة التي رأيناها اليوم لن تمر مرور الكرام".



ويأتي بيان مكتب نتنياهو بعد ظهور الرهائن في حالة هزيلة، معلقا: "إسرائيل لن تتجاهل المشاهد الصادمة التي رأيناها اليوم".



وتعد هذه العملية الأولى من نوعها في وسط القطاع، وهي منطقة لم تشهد توغلا بريًا للقوات الإسرائيلية منذ انطلاق العملية العسكرية.