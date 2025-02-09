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عربي و دولي

الجامعة العربية: تصريحات نتنياهو تجاه السعودية مرفوضة

2025-02-09 | 07:39
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الجامعة العربية: تصريحات نتنياهو تجاه السعودية مرفوضة
الجامعة العربية: تصريحات نتنياهو تجاه السعودية مرفوضة

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول نقل الفلسطينيين إلى السعودية. وأكد أن المنطق الذي تستند إليه هو منطق مرفوض، بالإضافة إلى أنها تعكس انفصالا تاما عن الواقع".

كما شدد على أن "الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما"، مؤكدا أن "أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام، أو أوهام لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها".
الجامعة العربية: تصريحات نتنياهو تجاه السعودية مرفوضة

عربي و دولي

أحمد أبو الغيط

جامعة الدول العربية

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