العثور على جثتين على شاطئ شمال فرنسا وإنقاذ 230 مهاجراً في البحر

ففي الساعة 14,20 (13,20 ت غ) "عثِر على جثة رجل على شاطئ تيرمينوس في بيرك" في با دو كاليه، و عند نحو الساعة 16,00 (15,00 ت غ) "عثِر على جثة ثانية على بُعد 300 متر" من الأولى، وفق ما أعلنت السلطات في هذه المنطقة بشمال فرنسا لوكالة الصحافة الفرنسية .

وبحسب مديرية البحرية في المانش وبحر الشمال (بريمار)، أنقِذ 41 شخصا على الساحل بعد أن حاولوا دون جدوى ركوب قوارب على شواطئ بيرك في وقت باكر صباح الأحد. وجرت امس محاولات عدة لعبور مضيق با دو كاليه للوصول إلى إنكلترا.

وأنقِذ "ما مجموعه 230 شخصا" في البحر خلال النهار، بحسب تقرير لـ"بريمار" نُشر مساءً.