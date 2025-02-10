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عربي و دولي

العثور على جثتين على شاطئ شمال فرنسا وإنقاذ 230 مهاجراً في البحر

2025-02-10 | 01:13
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العثور على جثتين على شاطئ شمال فرنسا وإنقاذ 230 مهاجراً في البحر
العثور على جثتين على شاطئ شمال فرنسا وإنقاذ 230 مهاجراً في البحر

عثِر على جثتين على شاطئ في شمال فرنسا أمس فيما أنقِذ 230 مهاجرا في البحر في مضيق با دو كاليه خلال محاولتهم الوصول إلى إنكلترا، حسبما أعلنت السلطات الفرنسية.

ففي الساعة 14,20 (13,20 ت غ) "عثِر على جثة رجل على شاطئ تيرمينوس في بيرك" في با دو كاليه، وعند نحو الساعة 16,00 (15,00 ت غ) "عثِر على جثة ثانية على بُعد 300 متر" من الأولى، وفق ما أعلنت السلطات في هذه المنطقة بشمال فرنسا لوكالة الصحافة الفرنسية .

وبحسب مديرية البحرية في المانش وبحر الشمال (بريمار)، أنقِذ 41 شخصا على الساحل بعد أن حاولوا دون جدوى ركوب قوارب على شواطئ بيرك في وقت باكر صباح الأحد. وجرت امس  محاولات عدة لعبور مضيق با دو كاليه للوصول إلى إنكلترا.

وأنقِذ "ما مجموعه 230 شخصا" في البحر خلال النهار، بحسب تقرير لـ"بريمار" نُشر مساءً.

العثور على جثتين على شاطئ شمال فرنسا وإنقاذ 230 مهاجراً في البحر

عربي و دولي

فرنسا

مهاجرين

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