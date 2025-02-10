حماس تندد بتصريحات ترامب: غزة ليست عقاراً يباع ويشترى

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن شراء وامتلاك غزة معتبرة تلك التصريحات "عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة".

وقال عضو المكتب السياسي في الحركة عزت الرشق: "غزة ليست عقارا يباع ويشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة"، معتبرا أن التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات " وصفة فشل".

وشدد الرشق على ان "الشعب الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل، فغزة لأهلها ، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948."

