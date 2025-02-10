"آلاف المتطوعين ينضمون الى الجيش السوري الجديد".. هذا ما قاله الشرع!

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة تمّ بثها اليوم، إن آلاف المتطوعين ينضمون الى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحلّ الجيش والأجهزة الأمنية.، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية ".

وفي مدونة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع وفق تصريحاته المترجمة الى اللغة الانكليزية، إنه "لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي"، لافتاً الى أن" الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد".



وأوضح الشرع أن "عددا كبيرا من الشبان فروا من سوريا هرباً من التجنيد الاجباري الذي فرضه النظام السابق"، وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011 والذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.



وكرر الشرع خلال المقابلة، "المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا". وقال إنه" يلمس اجماعاً لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها"، موضحاً أن" بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو بتحقيق التنمية الاقتصادية".



وشدد على أنه" من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار وهذا من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن".