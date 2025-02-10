مكتب نتنياهو يؤكد عودة الوفد الإسرائيلي لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة من قطر

أعلنت السلطة الفلسطينية الاثنين إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأشخاص الذين تعتقلهم أو تقتلهم السلطات الإسرائيلية، استجابة لطلب أميركي قائم منذ مدة طويلة.

وأفادت وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية بأن الرئيس محمود عباس أصدر "قرارا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى". ولطالما نددت إسرائيل بالنظام الذي استخدمته الحكومة الحالية كمبرر لتجميد أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية.

