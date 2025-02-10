"اغتيال نصرالله صدّع محور الشر".. إليكم ما قاله نتنياهو!

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى "أننا نعمل على كسر المحور الإيراني والقضاء على المنظومة الصاروخية لحماس وقوة الرضوان في حزب الله، معتبراً أنّ "اغتيال نصرالله صدع محور الشر وتسبب في سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتمكنا بعد ذلك من السيطرة على الجولان"، على حدّ تعبيره.



ولفت، في كلمة من الكنيست قاطعها عدد من النواب، إلى "أننا لم نبلغ الأميركيين قبل تفجير أجهزة البيجر بلبنان ولا قبل عملية اغتيال نصر الله".



وأوضح أنّ "لقائي الأخير مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الأكثر أهمية من بين 20 لقاء مع رؤساء أميركيين سابقين"، معبتراً أنّ "رؤانا أصبحت متطابقة مع الولايات المتحدة بشأن العديد من قضايا الشرق الأوسط".



وذكر نتنياهو أنّ "ترامب عرض تصوراً واضحاً بشأن اليوم التالي في غزة على نحو يضمن عدم عودة حماس لحكم القطاع"، وقال: "أعمل مع الولايات المتحدة على رؤية جديدة بشأن غزة بدون حماس ولا السلطة الفلسطينية"، و"نحن نعلم ماهية النصر المؤزر وسوف نحققه".