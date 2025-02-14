السعودية تبدي استعدادها لاستضافة قمة ترامب- بوتين

أشادت المملكة العربية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 12 شباط 2025، وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في السعودية.

حيث أعربت السعودية في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، عن ترحيبها بعقد القمة في السعودية، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.



وجاء في البيان، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أبدى خلال اتصاله في الثالث من آذار بكل من الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد السعودية لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وقد واصلت السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.