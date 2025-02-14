الخارجية الروسية في ذكرى 14 شباط: خسارة لا يمكن تعويضها للبنان

أصدرت الخارجية الروسية، بياناً، جاء فيه:

يصادف يوم 14 شباط ذكرى مرور 20 عاماً على الوفاة المأساوية لرجل الدولة اللبناني والشخصية العامة البارز وصديق روسيا رفيق الحريري وعدد من رفاقه نتيجة هجوم إرهابي في وسط بيروت.



ولعب الحريري دوراً هاماً في التوصل إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية الدامية والمدمرة في لبنان من عام 1975 إلى عام 1990. وباعتباره وطنياً حقيقياً، كرّس كل قوته وطاقته لقضية إعادة بناء بلاده في فترة ما بعد الحرب.



وكان للرئيس الحريري تعاطف صادق مع روسيا وقدم مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات الروسية اللبنانية وتطوير شراكات متعددة الأوجه بين بلدينا.



إن رحيل أحد أبرز الزعماء اللبنانيين شعبية في التاريخ الحديث كان خسارة لا يمكن تعويضها للبنان وأصدقائه حول العالم.