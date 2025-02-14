إحراق سيارة لليونيفل من قبل مناصري الحزب (فيديو)

ماغرو لـ الجديد: الرئيس ماكرون أجرى اتصالات مع كل من الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي للعمل على أن يكون هذا الانسحاب ممكنًا في التاريخ المحدد