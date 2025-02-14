إحراق سيارة لليونيفل من قبل مناصري الحزب (فيديو)

إحراق سيارة لليونيفل من قبل مناصري الحزب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إحراق آلية تابعة لقوات اليونيفل على طريق المطار، حيث أقدم مناصرون لحزب الله على قطع الطريق المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي. #لبنان pic.twitter.com/8Y5xcdfJjO
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 14, 2025
إحراق سيارة لليونيفل من قبل مناصري الحزب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إحراق آلية تابعة لقوات اليونيفل على طريق المطار، حيث أقدم مناصرون لحزب الله على قطع الطريق المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي. #لبنان pic.twitter.com/8Y5xcdfJjO
أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أن "استئناف عملية التبادل اليوم جاء وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق".