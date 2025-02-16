إليكم الحالة الصحية للبابا فرنسيس

أكدت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي حول الوضع الصحي لقداسة البابا فرنسيس، أن "البابا فرنسيس مصاب بعدوى في المجرى التنفسي إلا أن حالته مستقرة"، وأصدرت بياناً جاء فيه: "عقب توجهه إلى مستشفى جيميلي الجمعة 14 شباط فبراير، أجريت فحوص متخصصة له، كشفت إصابته بعدوى في المجرى التنفسي".