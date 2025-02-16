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عربي و دولي

إليكم الحالة الصحية للبابا فرنسيس

2025-02-16 | 01:43
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إليكم الحالة الصحية للبابا فرنسيس
إليكم الحالة الصحية للبابا فرنسيس

أكدت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي حول الوضع الصحي لقداسة البابا فرنسيس، أن "البابا فرنسيس مصاب بعدوى في المجرى التنفسي إلا أن حالته مستقرة"، وأصدرت بياناً جاء فيه: "عقب توجهه إلى مستشفى جيميلي الجمعة 14 شباط فبراير، أجريت فحوص متخصصة له، كشفت إصابته بعدوى في المجرى التنفسي".

وتابعت دار الصحافة، أن "البابا فرنسيس بدأ علاجاً داخل المستشفى الذي كان قد نُقل إليه بسبب تفاقم حدة التهاب الشعب الهوائية الذي يعاني منه منذ فترة. ما ادى إلى ارتفاع بسيط في درجة الحرارة. وراس الكنيسة الكاثوليكية  في حالة معنوية جيدة وقد طالع بعض الصحف.
 
 
 
 
إليكم الحالة الصحية للبابا فرنسيس

عربي و دولي

البابا فرنسيس

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