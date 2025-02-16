شحنة قنابل ثقيلة وصلت إلى إسرائيل!

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، عن وصول شحنة القنابل الثقيلة التي أفرج عنها من قبل الإدارة الأميركية الحالية، بعد قرار تعليقها خلال عهد إدارة بايدن السابقة.