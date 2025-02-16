شحنة قنابل ثقيلة وصلت إلى إسرائيل!
أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، عن وصول شحنة القنابل الثقيلة التي أفرج عنها من قبل الإدارة الأميركية الحالية، بعد قرار تعليقها خلال عهد إدارة بايدن السابقة.
وشكر وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إدارة ترامب، وقال إن "شحنة القنابل الثقيلة التي وصلت إلى إسرائيل أمس السبت تشكل إضافة مهمة لسلاح الجو والجيش الإسرائيلي".
وتضمنت حمولة السفينة من القنابل الثقيلة القنبلة "إم كيه-84" MK-84.
ووفقاً لمعلومات وزارة الحرب الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي فقد وصل إلى إسرائيل أكثر من 76,000 طن من المعدات العسكرية في 678 رحلة جوية و129 عملية شحن بحرية.
وتعتبر هذه أكبر عملية شحن جوي وبحري في تاريخ إسرائيل.