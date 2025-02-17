عاجل
القناة 12 عن مصدر سياسي: إسرائيل ستبقى في لبنان في 5 نقاط استراتيجية تسيطر على المستوطنات في جنوب لبنان
القناة 12 عن مصدر سياسي: إسرائيل ستبقى في لبنان في 5 نقاط استراتيجية تسيطر على المستوطنات في جنوب لبنان
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي وزراء الأشغال والدفاع والخارجية والداخلية ورئيس جهاز أمن المطار ورئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الإجراءات اللازمة لمنع أي توتّر أمنيّ محتمل
مراسل الجديد: الرئيس عون يلتقي وزراء الأشغال والدفاع والخارجية والداخلية ورئيس جهاز أمن المطار ورئيس الحكومة نواف سلام للبحث في الإجراءات اللازمة لمنع أي توتّر أمنيّ محتمل
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
البقاع
16 o
AlJadeedTv
الجنوب
18 o
AlJadeedTv
الشمال
19 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
16 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

إسرائيل تنشر صورة المستهدف بغارة صيدا

2025-02-17 | 06:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إسرائيل تنشر صورة المستهدف بغارة صيدا
إسرائيل تنشر صورة المستهدف بغارة صيدا

نشرت القناة 13 الإسرائيلية صورة لمحمود شاهين، مسؤول حركة حماس المستهدف في غارة صيدا جنوبي لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه تم قتل قائد عمليات حماس في لبنان خلال عملية مشتركة مع الشاباك، مشيرًا إلى أن شاهين كان متورطًا في إطلاق صواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد استهدفت صباح اليوم سيارة في صيدا

مقالات ذات صلة
إسرائيل تنشر صورة المستهدف بغارة صيدا

محليات

عربي و دولي

محمود شاهين

إسرائيل

صيدا

حماس

جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب يهدي إسرائيل أخطر القنابل.. ما هي "إم.كي 84" ؟
وزير الخارجية الأميركي يصل إلى الرياض

اقرأ ايضا في عربي و دولي

مكتب نتنياهو عن اليوم التالي: لا حماس ولا السلطة!
08:14

مكتب نتنياهو عن اليوم التالي: لا حماس ولا السلطة!

أكد الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن إسرائيل لن تسمح بتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة.

08:14

مكتب نتنياهو عن اليوم التالي: لا حماس ولا السلطة!

أكد الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن إسرائيل لن تسمح بتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة.

الرئيس الأوكراني يزور السعودية!
07:29

الرئيس الأوكراني يزور السعودية!

يزور فولوديمير زيلينسكي السعودية، غداة اجتماعات مقررة بين مسؤولين روس وأميركيين في الرياض، على ما أفاد ناطق باسم الرئيس الأوكراني وكالة فرانس برس.

07:29

الرئيس الأوكراني يزور السعودية!

يزور فولوديمير زيلينسكي السعودية، غداة اجتماعات مقررة بين مسؤولين روس وأميركيين في الرياض، على ما أفاد ناطق باسم الرئيس الأوكراني وكالة فرانس برس.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025