إسرائيل تنشر صورة المستهدف بغارة صيدا

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه تم قتل قائد عمليات حماس في لبنان خلال عملية مشتركة مع الشاباك، مشيرًا إلى أن شاهين كان متورطًا في إطلاق صواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي.
وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد استهدفت صباح اليوم سيارة في صيدا.
أكد الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن إسرائيل لن تسمح بتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة.
يزور فولوديمير زيلينسكي السعودية، غداة اجتماعات مقررة بين مسؤولين روس وأميركيين في الرياض، على ما أفاد ناطق باسم الرئيس الأوكراني وكالة فرانس برس.