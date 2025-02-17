إسرائيل تنشر صورة المستهدف بغارة صيدا

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه تم قتل قائد عمليات حماس في لبنان خلال عملية مشتركة مع الشاباك، مشيرًا إلى أن شاهين كان متورطًا في إطلاق صواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد استهدفت صباح اليوم سيارة في صيدا.