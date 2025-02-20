الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على أطراف مدينة حمص السورية

مفوضة الاتحاد الاوروبي لمنطقة المتوسط من بعبدا: إضافة الى حزمة مليار يورو التي كانت خُصصت للبنان سيتم تخصيص نصف مليار دولار اضافي ولكن هذا الأمر سيتوقف على شروط وهي اعادة هيكلة القطاع المصرفي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي