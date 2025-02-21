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عربي و دولي

كعملية "البيجرز".. أوكرانيا تستوحي من الموساد!

2025-02-21 | 06:57
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كعملية &quot;البيجرز&quot;.. أوكرانيا تستوحي من الموساد!
كعملية "البيجرز".. أوكرانيا تستوحي من الموساد!

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن "الاستخبارات الأوكرانية سعت إلى تعطيل العمليات العسكرية الروسية عبر خطة مبتكرة مستوحاة من العمليات التي نفذتها الاستخبارات الإسرائيلية باستخدام أجهزة لاسلكية متفجرة مع عناصر حزب الله".

وأوضحت نقلاً عن مصادر، أن "الخطة تتضمن إخفاء قنابل صغيرة داخل نظارات الطائرات المسيرة التي يستخدمها الجنود الروس للتحكم في الطائرات المسيرة، ثم التبرع بها في إطار المساعدات الإنسانية، على أمل أن تنفجر أثناء استخدامها".

وكانت وكالة الأنباء الروسية "تاس" قد أفادت في وقت سابق، عن تخريب محتمل للنظارات، وهو ما أكده مسؤول كبير في الاستخبارات الأوكرانية لـ"نيويورك تايمز".

وقال المسؤول إن "وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية هي من طورت هذه الخطة التي تم تنفيذها في الأشهر الأخيرة".

وفي تقارير صحفية أوكرانية، تم نشر تفاصيل حول الانفجارات التي وقعت، ولكن لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات حتى الآن، رغم عدم كشف الجيش الروسي عن تفاصيل الخسائر البشرية.

ورغم أن "نتائج هذه الخطة لم تكن بنفس النتائج التي حققتها العملية الإسرائيلية ضد حزب الله"، إلا أن "التقارير تشير إلى أن الانفجارات قد أثارت قلقاً بين الجنود الروس، مما قد يدفعهم للتردد في استخدام النظارات مستقبلاً.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن "العملية ما زالت مستمرة وأنه من غير الممكن الكشف عن العدد الدقيق للإصابات".
كعملية "البيجرز".. أوكرانيا تستوحي من الموساد!

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