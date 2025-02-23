نتنياهو يحذر سوريا!

وجه رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عدداً من التحذيرات للإدارة الجديدة في سوريا.

وطالب نتنياهو، في خطاب ألقاه أمام دفعة جديدة من الضباط في حولون جنوب تل أبيب بجعل جنوب سوريا "منزوع السلاح بالكامل"، مؤكدا أن "تل أبيب لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب العاصمة دمشق".



وقال نتنياهو، "لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو للجيش السوري الجديد بدخول المنطقة جنوب دمشق".



وأضاف "نطالب بالنزع التام للسلاح من جنوب سوريا، في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء".



وقال نتنياهو أيضا "لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا".