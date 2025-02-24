الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
11
o
البقاع
8
o
الجنوب
13
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
5
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
03:09
بالصورة - هذه ليست جثة في الجنوب
14:44
أم تلقي برضيعها من النافذة!
07:46
شاهد بالفيديو: لحظات انزلاق السيارات والبشر!
2025-02-23
أمتار تفصلها عن المشيعين.. إسرائيل تنشر صور الطائرات الحربية
2025-02-23
بالفيديو: طيران إسرائيلي فوق المشيعين مباشرة!
عربي و دولي
الفاتيكان: حالة البابا فرنسيس الموجود في المستشفى للعلاج من التهاب رئوي أظهرت تحسناً طفيفاً
2025-02-24 | 13:06
A-
A+
الفاتيكان: حالة البابا فرنسيس الموجود في المستشفى للعلاج من التهاب رئوي أظهرت تحسناً طفيفاً
مقالات ذات صلة
اخر تطورات الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس بعد دخوله المستشفى
الوكالة الوطنية: البابا فرنسيس يستقبل في هذه الاثناء ميقاتي في الفاتيكان
البابا فرنسيس: يستقبل في هذه الاثناء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الفاتيكان.
الفاتيكان: حالة البابا فرنسيس الموجود في المستشفى للعلاج من التهاب رئوي أظهرت تحسناً طفيفاً
عربي و دولي
البابا
فرنسيس
الموجود
المستشفى
للعلاج
التهاب
أظهرت
تحسناً
طفيفاً
العودة الى الأعلى
وزير الخارجية السعودي: نؤكد أهمية تنسيق الجهود الدولية لحل النزاعات سلميا
مكتب نتنياهو: حماس طالبت بالإفراج عن عدد محدود من المختطفين الأحياء بينما أصر رئيس الوزراء على زيادة العدد
اقرأ ايضا في عربي و دولي
02:58
مؤتمر الحوار الوطني السوري ينطلق.. الشرع: وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة فرض
افتتح الرئيس السوري احمد الشرع أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق صباح اليوم في قصر الشعب في دمشق.
02:58
مؤتمر الحوار الوطني السوري ينطلق.. الشرع: وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة فرض
افتتح الرئيس السوري احمد الشرع أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق صباح اليوم في قصر الشعب في دمشق.
02:35
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: لن نقبل بأي مساس بسيادتنا أو استقلالنا الوطني ونعمل على إعادة الإعمار ورفع العقوبات وفتح آفاق جديدة للاستثمار
02:35
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: لن نقبل بأي مساس بسيادتنا أو استقلالنا الوطني ونعمل على إعادة الإعمار ورفع العقوبات وفتح آفاق جديدة للاستثمار
02:29
الرئيس السوري احمد الشرع في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري: سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل وو حدة السلاح واحتكاره في يد الدولة واجب وفرض
02:29
الرئيس السوري احمد الشرع في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري: سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل وو حدة السلاح واحتكاره في يد الدولة واجب وفرض
يحدث الآن
محليات
05:05
يعقوبيان: الحكومة هي افضل الممكن في ظل عقلية المحاصصة ورهن الثقة بدسامة الحقائب
محليات
05:03
عددهم 35 وبينهم قيادات بارزة.. حزب الله يعلن أسماء شهدائه القادة
محليات
05:03
يعقوبيان: هذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه بل كنا نتمنى حكومة تشبه رئيسي الجمهورية والحكومة من خارج التركيبة المخملية التي اودت بالبلاد والعباد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:03
عددهم 35 وبينهم قيادات بارزة.. حزب الله يعلن أسماء شهدائه القادة
05:26
اول ظهور علني لابنة أيمن زيدان من طليقته الكويتية
13:33
المشهد السياسي | الانتخابات البلدية.. الثنائي يستعد
2025-01-26
المواطنون دخلوا الى احياء بلدتهم عيتا الشعب الجنوبية
2024-12-09
المرصد السوري: العثور على مدير مكتب ماهر الأسد مقتولاً في مكتبه بريف دمشق
2025-02-24
فارس اسكندر يشن هجوما على اليسا بعد نعيها مها بيرقدار: كوبرا مرقطة
بالفيديو
بالفيديو
04:07
رئيس الحكومة نواف سلام يتلو البيان الوزاري
03:25
أجواء ما قبل جلسة الثقة.. الجديد تنقل المشهد مباشرة
19:00
أول تعليق لـ علي الديك بعد سقوط النظام في سوريا ببرنامج مع رابعة
15:00
خلاف بين زوجتي علي الديك على الهواء في مع رابعة!؟
13:48
مقدمة النشرة المسائية 24-02-2025
13:33
المشهد السياسي | الانتخابات البلدية.. الثنائي يستعد
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:21
بالفيديو - "هــجـــوم" على مرافق نصرالله!
محليات
12:21
بالفيديو - "هــجـــوم" على مرافق نصرالله!
فن
05:26
اول ظهور علني لابنة أيمن زيدان من طليقته الكويتية
فن
05:26
اول ظهور علني لابنة أيمن زيدان من طليقته الكويتية
فن
15:00
خلاف بين زوجتي علي الديك على الهواء في مع رابعة!؟
فن
15:00
خلاف بين زوجتي علي الديك على الهواء في مع رابعة!؟
محليات
11:06
عقب الانخفاض الكبيرة بدرجات الحرارة.. هل تعطل المدارس غداً؟
محليات
11:06
عقب الانخفاض الكبيرة بدرجات الحرارة.. هل تعطل المدارس غداً؟
محليات
07:46
شاهد بالفيديو: لحظات انزلاق السيارات والبشر!
محليات
07:46
شاهد بالفيديو: لحظات انزلاق السيارات والبشر!
محليات
00:46
عمليات دهم للجيش في الضاحية
محليات
00:46
عمليات دهم للجيش في الضاحية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025