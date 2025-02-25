عن "البيجر".. الموساد يُفصح عن معلومات للمرة الأولى!

وأوضح بارنيا أن تفجير أجهزة الاتصال بعد عملية "البيجر" كان مخططاً له منذ أكثر من عشر سنوات، وأن العملية أظهرت تفوق الحيلة على القوة العسكرية. وأشار إلى وجود صلة مباشرة بين عملية "البيجر" واغتيال نصر الله، وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف بارنيا أن الموساد يعمل على جمع معلومات حساسة عن إيران ووكلائها في المنطقة، وأن إسرائيل لن تسمح لإيران بتحقيق مخططاتها ضدها.