حماس: قرار نتنياهو "جريمة حرب"

وقالت الحركة في بيان إن "قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق". واعتبرت الحركة أن نتنياهو يطلق "ادعاءات مضللة (ضد حماس) لا أساس لها ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق".



وإذ جددت الحركة تأكيدها تنفيذَ الاتفاق الموقّع بمراحله الثلاثة، واستعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، حمّلت نتنياهو وحكومتَه المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، محذرةً إياه من أن أي حماقة قد يرتكبها ستنقلب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة.