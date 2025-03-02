الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

البرلمان الايراني يعزل وزير الاقتصاد بسبب "العملة"!

2025-03-02 | 07:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البرلمان الايراني يعزل وزير الاقتصاد بسبب &quot;العملة&quot;!
البرلمان الايراني يعزل وزير الاقتصاد بسبب "العملة"!

عزل البرلمان الإيراني اليوم وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريباً من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان، وقرر مساءلته حول أزمة معدل التضخم العالي وتراجع كبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال.

وخسر الوزير في التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانياً للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة (من أصل 290 عضوا) المخصصة لإقالته.

وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب.

وقال بيزيشكيان "نحن في خضم حرب اقتصادية مع العدو".

وأضاف "المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد".

ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه "المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري".

وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد "لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى".

في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي "لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية".

من جانبه، أكد الوزير همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن "المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات".
البرلمان الايراني يعزل وزير الاقتصاد بسبب "العملة"!

عربي و دولي

ايران

البرلمان الايراني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"إسرائيل ستعود للقتال".. إليكم تصريح نتنياهو!
هذا ما فضح لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما نقلته "واشنطن بوست"!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"ترامب تلقى اتصالات بشأن مفاوضات السلام في أوكرانيا".. هذا ما كشفه مستشار الأمن القومي الأميركي!
09:53

"ترامب تلقى اتصالات بشأن مفاوضات السلام في أوكرانيا".. هذا ما كشفه مستشار الأمن القومي الأميركي!

كشف مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، في حديث لشبكة "سي إن إن"، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقى اتصالَين من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن مفاوضات السلام في أوكرانيا".

09:53

"ترامب تلقى اتصالات بشأن مفاوضات السلام في أوكرانيا".. هذا ما كشفه مستشار الأمن القومي الأميركي!

كشف مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، في حديث لشبكة "سي إن إن"، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب تلقى اتصالَين من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن مفاوضات السلام في أوكرانيا".

"إسرائيل ستعود للقتال".. إليكم تصريح نتنياهو!
07:57

"إسرائيل ستعود للقتال".. إليكم تصريح نتنياهو!

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو٬ أننا "نعمل بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب"٬ مشيراً إلى أن "حماس تحتجز 59 مختطفاً بينهم 24 على قيد الحياة".

07:57

"إسرائيل ستعود للقتال".. إليكم تصريح نتنياهو!

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو٬ أننا "نعمل بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب"٬ مشيراً إلى أن "حماس تحتجز 59 مختطفاً بينهم 24 على قيد الحياة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025