"غيّرنا وجه الشرق الأوسط.. ونحارب على 7 جبهات".. نتنياهو صرّح من تل أبيب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "لدى تل أبيب القدرة على العودة للحرب"، زاعماً أن "قواته وصلت إلى قمة جبل الشيخ وغيرت وجه الشرق الأوسط".

وتابع في حفل تنصيب رئيس أركان جديد للجيش، أنه "بمساعدة أميركا يحصل الجيش الإسرائيلي على المزيد من السلاح".



كما شدد من تل أبيب، على "ضرورة إنجاز أهداف الحرب كاملة".



ورأى أن "رفع وتيرة الصناعات العسكرية المحلية سيخفف الضغط في الحصول على السلاح من الخارج"، زاعماً أن "إسرائيل تحارب على 7 جبهات وأن نتائج المعارك ستكون لها أهمية كبرى لأجيال مقبلة"، بحسب قوله.



أما عن الرهائن، قال: "أعدنا الكثير منهم وملتزمون بإعادتهم جميعا".