"فلول النظام اتخذوا من القرداحة وكراً لها".. تصريح الدفاع السورية!
قال مصدر في وزارة الدفاع السورية، إن "قوات تنفذ عمليات دقيقة بالتنسق مع قوى الأمن العام ضد فلول نظام بشار الأسد، في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، على الساحل السوري".
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء السورية سانا أنه "ستقوم قواتنا الآن بتنفيذ عمليات نوعية دقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام ضد فلول النظام البائد التي غدرت بقواتنا وأهلنا في مدينة القرداحة".
وأضاف: "تمكنت قواتنا من فك الحصار المفروض من قبل فلول النظام البائد على مقاتلينا بمحيط مدينة القرداحة، بعد اشتباكات عنيفة بالمنطقة".
وأكد المصدر أن "فلول نظام الأسد اتخذت من أبنية ومرتفعات مدينة القرداحة وكراً لها، وتقوم باستهداف القوات الأمنية".