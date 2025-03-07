"فلول النظام اتخذوا من القرداحة وكراً لها".. تصريح الدفاع السورية!

قال مصدر في وزارة الدفاع السورية، إن "قوات تنفذ عمليات دقيقة بالتنسق مع قوى الأمن العام ضد فلول نظام بشار الأسد، في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، على الساحل السوري".

