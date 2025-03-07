الرئيس السوري يتحدث حول آخر التطورات الأمنية في بلاده

View this post on Instagram
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن وحدة الطائرة المسيّرة "روخيف شامايم - (راكب السماء)"، والتي تم تفعيلها خلال الحرب، اغتالت نحو 700 شخص في قطاع غزة ولبنان، منهم أكثر من 40 عنصرًا من حزب الله في الأسابيع الأخيرة بعد وقف إطلاق النار.
تصاعدت حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، وخاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، حيث اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية "إدارة سوريا الجديدة" ومجموعات مسلحة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفرض إجراءات أمنية مشددة. ووثقت مشاهد صباح اليوم إستمرار المواجهات لليوم الثالت على التوالي. لمشاهدة الفيديو: