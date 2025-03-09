إطلاق نار على مسلّح قرب البيت الأبيض!

أطلق عناصر في جهاز الخدمة السرية الأميركي النار على مسلّح بالقرب من البيت الأبيض، وفق ما أعلن متحدث باسم الجهاز اليوم، مشيراً إلى أن الرجل نُقل إلى المستشفى ولا معلومات عن حاله.