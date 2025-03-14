الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ترامب: بايدن ورطنا في مأزق حقيقي مع روسيا

2025-03-14 | 17:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب: بايدن ورطنا في مأزق حقيقي مع روسيا
ترامب: بايدن ورطنا في مأزق حقيقي مع روسيا

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أن "الرئيس الأميركي جو بايدن ورطنا في مأزق حقيقي مع روسيا، ولم يكن يعلم ما يفعل لأنه لم يكن يوقع شخصيا على الوثائق".

وكشف، في تصريح، "أنني أعتقد أننا نبلي بلاء حسنا الآن مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، مضيفا "أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار ونحاول إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن الأمر ليس سهلا"، مشيرا إلى "أننا نسعى الآن إلى موافقة روسيا على وقف إطلاق النار وأجرينا محادثات جيدة جدا بشأن هذا الموضوع".

وقال ترامب: "بايدن سمح باندلاع الحرب في أوكرانيا ونعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفا "أعتقد أننا في وضع جيد جدا مقارنة بما كنا عليه من قبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

ورأى أن "الحرب في أوكرانيا كانت تأخذنا باتجاه حرب عالمية ثالثة لا مثيل لها بسبب الأسلحة النووية"، مشيرا إلى "أننا أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب".

 

إلى ذلك، أعلن ترامب أن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين "ستظل مفروضة حتى يتوقف تهريب المخدرات إلى بلدنا".

وقال: "عدد ضحايا الجرعات الزائدة من المخدرات في بلدنا خلال 2023 أكثر من عدد ضحاياها بين 1980 و1990".

في سياق آخر، ذكر أن "الإدارة السابقة أسقطت التهم عن مؤيدي حماس في حين وصفت الكاثوليك التقليديين بالإرهابيين المحليين واستوردت القتلة وتجار المخدرات من كل أنحاء العالم في حين حاكمت المسيحيين المسنين".

 

وأضاف ترامب "أصدرت عفوا عن مئات السجناء السياسيين الذين تعرضوا لمعاملة سيئة للغاية وطردت مسؤولين كبارا في مكتب التحقيقات الفدرالي أساؤوا استخدام موارد الحكومة لملاحقة رهائن 6 كانون الثاني".

وتابع ترامب "نعمل على تنظيف مدننا وعاصمتنا من الجرائم".

وأشار إلى أنه "باعتباري رئيسا للولايات المتحدة ليست لدي مهمة أسمى من جعل أميركا آمنة من جديد"، وقال: "نقوم بتأمين حدودنا ونصد غزو المهاجرين غير الشرعيين".

 

وشدد على "أننا نعمل على إنهاء احتلال المهاجرين غير الشرعيين لأميركا وما نفعله الآن هو أننا نحرر مدننا وضواحينا"، وقال: "المهاجرون غير الشرعيين قساة وسيئون وعلينا إخراجهم من بلادنا".

ترامب: بايدن ورطنا في مأزق حقيقي مع روسيا

عربي و دولي

دونالد ترامب

روسيا

اوكرانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لأول مرة منذ 50 عاماً.. دروز من سوريا يعبرون خط الهدنة مع إسرائيل (فيديو)
وزير الخارجية الصيني: الملف النووي الإيراني أمام "مفترق حاسم"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

السيدة عون التقت أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك: عودوا إلى الوطن!
17:47

السيدة عون التقت أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك: عودوا إلى الوطن!

اكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون ان "المغتربين ليسوا مجرد جزء من تاريخ لبنان، بل هم جزء أساسي من حاضره ومستقبله والعمود الفقري للوطن".

17:47

السيدة عون التقت أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك: عودوا إلى الوطن!

اكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون ان "المغتربين ليسوا مجرد جزء من تاريخ لبنان، بل هم جزء أساسي من حاضره ومستقبله والعمود الفقري للوطن".

مجلس الأمن: ندعو السلطات السورية إلى حماية جميع السوريين
17:27

مجلس الأمن: ندعو السلطات السورية إلى حماية جميع السوريين

اعتمد مجلس الأمن الدولي خلال جلسة له بيانًا رئاسيًا صاغته الولايات المتحدة الأميركية وروسيا يدين أعمال العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا، وذلك بعد مقتل أكثر من 1000 شخص في أعمال قتل بحق العلويين في الساحل السوري.

17:27

مجلس الأمن: ندعو السلطات السورية إلى حماية جميع السوريين

اعتمد مجلس الأمن الدولي خلال جلسة له بيانًا رئاسيًا صاغته الولايات المتحدة الأميركية وروسيا يدين أعمال العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا، وذلك بعد مقتل أكثر من 1000 شخص في أعمال قتل بحق العلويين في الساحل السوري.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025