ترامب: بايدن ورطنا في مأزق حقيقي مع روسيا

وكشف، في تصريح، "أنني أعتقد أننا نبلي بلاء حسنا الآن مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، مضيفا "أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار ونحاول إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن الأمر ليس سهلا"، مشيرا إلى "أننا نسعى الآن إلى موافقة روسيا على وقف إطلاق النار وأجرينا محادثات جيدة جدا بشأن هذا الموضوع".

وقال ترامب: "بايدن سمح باندلاع الحرب في أوكرانيا ونعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفا "أعتقد أننا في وضع جيد جدا مقارنة بما كنا عليه من قبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

ورأى أن "الحرب في أوكرانيا كانت تأخذنا باتجاه حرب عالمية ثالثة لا مثيل لها بسبب الأسلحة النووية"، مشيرا إلى "أننا أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب".

إلى ذلك، أعلن ترامب أن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين "ستظل مفروضة حتى يتوقف تهريب المخدرات إلى بلدنا".

وقال: "عدد ضحايا الجرعات الزائدة من المخدرات في بلدنا خلال 2023 أكثر من عدد ضحاياها بين 1980 و1990".

في سياق آخر، ذكر أن "الإدارة السابقة أسقطت التهم عن مؤيدي حماس في حين وصفت الكاثوليك التقليديين بالإرهابيين المحليين واستوردت القتلة وتجار المخدرات من كل أنحاء العالم في حين حاكمت المسيحيين المسنين".

وأضاف ترامب "أصدرت عفوا عن مئات السجناء السياسيين الذين تعرضوا لمعاملة سيئة للغاية وطردت مسؤولين كبارا في مكتب التحقيقات الفدرالي أساؤوا استخدام موارد الحكومة لملاحقة رهائن 6 كانون الثاني".

وتابع ترامب "نعمل على تنظيف مدننا وعاصمتنا من الجرائم".

وأشار إلى أنه "باعتباري رئيسا للولايات المتحدة ليست لدي مهمة أسمى من جعل أميركا آمنة من جديد"، وقال: "نقوم بتأمين حدودنا ونصد غزو المهاجرين غير الشرعيين".

وشدد على "أننا نعمل على إنهاء احتلال المهاجرين غير الشرعيين لأميركا وما نفعله الآن هو أننا نحرر مدننا وضواحينا"، وقال: "المهاجرون غير الشرعيين قساة وسيئون وعلينا إخراجهم من بلادنا".