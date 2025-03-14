الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

السيدة عون التقت أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك: عودوا إلى الوطن!

2025-03-14 | 17:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
السيدة عون التقت أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك: عودوا إلى الوطن!
السيدة عون التقت أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك: عودوا إلى الوطن!

اكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون ان "المغتربين ليسوا مجرد جزء من تاريخ لبنان، بل هم جزء أساسي من حاضره ومستقبله والعمود الفقري للوطن".

وقالت: " لبنان يقف عند مفترق طرق. هذه المرحلة هي مرحلة الوحدة، وإعادة الإعمار، ووضع الأسس لوطن لا يشعر فيه أي لبناني بالحاجة إلى الهجرة كي ينجح. لذا، لا أطلب منكم فقط أن تتذكروا لبنان، بل أطلب منكم أن تؤمنوا به."

مواقف السيدة عون أتت خلال لقاء جمعها بأبناء الجالية اللبنانية في نيويورك نظمه القنصل العام للبنان في نيويورك مجدي رمضان.

وجاء في الكلمة التي ألقتها:

"أصحاب المعالي،

الضيوف الكرام، الأصدقاء الأعزاء،

يشرفني ويسعدني أن أكون معكم الليلة. زيارتي إلى نيويورك تتمحور حول مشاركتي في "لجنة وضع المرأة (CSW)"، حيث تشرفت بتمثيل لبنان، والدفاع عن حقوق النساء اللبنانيات، ومشاركة قصتهن الملهمة مع العالم—قصة صمود، تكيف، ونجاح. لكن وجودي الليلة معكم، يتعلق بأمر لا يقل أهمية، وهو: أنتم.

رؤيتكم جميعًا هنا تملأني بالفخر والاعتزاز. الجالية اللبنانية هي من اهم ثروات وطننا. لقد حملتم اسم لبنان إلى أعلى مستويات النجاح. في عالم الأعمال، والتعليم، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والثقافة، وأكثر من ذلك. نحن لا نشعر فقط بالفخر بكم، بل نحن ممتنون لكم بعمق.

على مدى السنوات الخمس الماضية، وبينما كان لبنان يعاني من الانهيار الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، والأزمات الإنسانية، والحروب، كنتم دائمًا إلى جانب وطنكم. لقد ارسلتم المساعدات، ودعمتم العائلات، ومولتم المستشفيات والمدارس، وأعطيتم الأمل عندما بدا كل شيء ضائعًا.

أنتم لستم مجرد جزء من تاريخ لبنان، أنتم جزء أساسي من حاضره ومستقبله. أنتم العمود الفقري لوطننا. ومع ذلك، وبقدر ما يسعدني هذا اللقاء، لا أستطيع تجاهل شعور بالحزن العميق. لأنه بينما أنظر إلى هذه القاعة المليئة باللبنانيين المبدعين والناجحين، لا يمكنني إلا أن أواجه حقيقة مؤلمة: أنكم لستم في لبنان.

أحلم بلبنان يُحقق فيه أبناؤه مواهبهم وطموحاتهم داخل وطنهم، وليس خارجه. لا بد أن نوقف نزيف العقول الذي عانى منه بلدنا لأكثر من قرن.

اليوم، لبنان يقف عند مفترق طرق. هذه المرحلة هي مرحلة الوحدة، وإعادة الإعمار، ووضع الأسس لوطن لا يشعر فيه أي لبناني بالحاجة إلى الهجرة كي ينجح. لذا، لا أطلب منكم فقط أن تتذكروا لبنان، بل أطلب منكم أن تؤمنوا به. أن تؤمنوا بأننا، معًا، قادرون على إعادة بناء لبنان، وتعزيزه، ورفعه إلى مستويات أعلى—ليس فقط لاستعادة ما كان، بل لخلق شيء أعظم. لبنان قوي، مليء بالفرص، بحيث لا يغادره أبناؤه الأذكى والأفضل، بل يعودون إليه.

عودوا إلى الوطن، ليس فقط في عطلة، وليس لفترة قصيرة… بل عودوا للبقاء فيه. هذا ليس مجرد حلم، إنه رسالة يجب أن نحققها معًا، يدًا بيد.

في الختام، اود ان أتوجه اليكم باللغة العربية وأقول انه عندما انتخب فخامة الرئيس، قلت من على باب مجلس النواب اننا نريد ان يعود المغتربون الى لبنان. واليوم، اتيت اليكم لاجدد التأكيد على هذا الامر. نحن فخورون جداً بكم، ولكننا نريد ان تحققوا انجازاتكم للبنان، في لبنان."

وكان القنصل العام رمضان القى كلمة رحب فيها بالسيدة الأولى وركّز على أهمية التزام السيدة عون بالمواطنية المسؤولة والتضامن الاجتماعي، مركزاً على دورها على رأس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وقال ان السيدة الأولى ورئيس الجمهورية يجسدان فسحة امل في التغيير الإيجابي الذي يستحقه جميع اللبنانيين واللبنانيات في لبنان حر، مستقل، سيد، ومزدهر".

السيدة عون التقت أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك: عودوا إلى الوطن!

عربي و دولي

نعمت عون

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لأول مرة منذ 50 عاماً.. دروز من سوريا يعبرون خط الهدنة مع إسرائيل (فيديو)
وزير الخارجية الصيني: الملف النووي الإيراني أمام "مفترق حاسم"

اقرأ ايضا في عربي و دولي

نائب ترامب: سنحمي الأقليات في سوريا
03:45

نائب ترامب: سنحمي الأقليات في سوريا

لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، النظر إلى خطر الجماعات الإسلامية المتشددة، وشدد على أهمية حماية الأقليات في سوريا، على خلفية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الآونة الأخيرة.

03:45

نائب ترامب: سنحمي الأقليات في سوريا

لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، النظر إلى خطر الجماعات الإسلامية المتشددة، وشدد على أهمية حماية الأقليات في سوريا، على خلفية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الآونة الأخيرة.

بالفيديو: فيضانات تغمر مدينة!
Play
03:38

بالفيديو: فيضانات تغمر مدينة!

شهدت مدينة فلورنسا الإيطالية فيضانات قوية نتيجة تساقط أمطار غزيرة، مما أدى إلى إصدار السلطات تحذيراً من سوء الأحوال الجوية في المدينة والمناطق المحيطة بها، ودعت السكان للبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

لمشاهدة الفيديو:

03:38

بالفيديو: فيضانات تغمر مدينة!

شهدت مدينة فلورنسا الإيطالية فيضانات قوية نتيجة تساقط أمطار غزيرة، مما أدى إلى إصدار السلطات تحذيراً من سوء الأحوال الجوية في المدينة والمناطق المحيطة بها، ودعت السكان للبقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

لمشاهدة الفيديو:

هل نقض ترامب وعده؟
02:34

هل نقض ترامب وعده؟

في تصريح نادر، أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه كان "ساخرا بعض الشيء" عندما زعم خلال حملته الانتخابية أنه سيتمكن من حل الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة، حتى قبل توليه منصبه.

02:34

هل نقض ترامب وعده؟

في تصريح نادر، أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه كان "ساخرا بعض الشيء" عندما زعم خلال حملته الانتخابية أنه سيتمكن من حل الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة، حتى قبل توليه منصبه.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025