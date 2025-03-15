بالفيديو: فيضانات تغمر مدينة!

أطلقت مملكة البحرين، السبت، أول قمر صناعي لها، "المنذر"، الذي تم تصميمه وتطويره محلياً. وأكدت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن القمر تم إطلاقه على متن صاروخ "فالكون 9" من قاعدة "فاندنبرغ" في أمريكا.



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