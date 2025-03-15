بالفيديو: فيضانات تغمر مدينة!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أطلقت مملكة البحرين، السبت، أول قمر صناعي لها، "المنذر"، الذي تم تصميمه وتطويره محلياً. وأكدت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن القمر تم إطلاقه على متن صاروخ "فالكون 9" من قاعدة "فاندنبرغ" في أمريكا. لمشاهدة الفيديو:
لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، النظر إلى خطر الجماعات الإسلامية المتشددة، وشدد على أهمية حماية الأقليات في سوريا، على خلفية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الآونة الأخيرة.