ماكرون: لممارسة "ضغط واضح" على روسيا

واعتبر ماكرون أن روسيا "لا تتجاوب مع اقتراح الولايات المتحدة وأوكرانيا" لجهة إعلان هدنة لشهر، مضيفا "إنها تكثّف المعارك" لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد الحصول على كل شيء ثم التفاوض". وتابع "إذا كنا نريد السلام، فينبغي أن ترد روسيا بوضوح وأن يكون الضغط واضحا بالتعاون مع الولايات المتحدة لتأمين وقف إطلاق النار".