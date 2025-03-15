ماكرون: لممارسة "ضغط واضح" على روسيا
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إلى ممارسة "ضغط واضح" على روسيا لأنها "لا تعطي انطباعا أنها تريد السلام بصدق"، وذلك في تصريح تلقته فرانس برس إثر اجتماع عبر الفيديو نظمته لندن.
واعتبر ماكرون أن روسيا "لا تتجاوب مع اقتراح الولايات المتحدة وأوكرانيا" لجهة إعلان هدنة لشهر، مضيفا "إنها تكثّف المعارك" لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد الحصول على كل شيء ثم التفاوض". وتابع "إذا كنا نريد السلام، فينبغي أن ترد روسيا بوضوح وأن يكون الضغط واضحا بالتعاون مع الولايات المتحدة لتأمين وقف إطلاق النار".