البابا فرنسيس دعا في رسالة من المستشفى للصلاة من أجل السلام ولبنان: أجتاز فترة صعبة

أشار البابا فرنسيس من مستشفى جيميلي في روما حيث يتلقى العلاج، إلى أنه "يجتاز مرحلة صعبة"، معرباً في رسالة عن امتنانه الكبير للأشخاص الذين يصلون من أجله ويعتنون به بتفان كبير، داعيًا إلى الصلاة على نية السلام في العالم، قائلا: "لنواصل صلاتنا من أجل السلام، وخاصة في البلدان التي مزقتها الحروب: في أوكرانيا المعذبة وفلسطين وإسرائيل ولبنان وبورما والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية".