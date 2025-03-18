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وزير الحرب الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن جميع الأسرى ستفتح أبواب الجحيم في غزة
2025-03-17 | 21:24
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وزير الحرب الإسرائيلي: إذا لم تفرج حماس عن جميع الأسرى ستفتح أبواب الجحيم في غزة
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