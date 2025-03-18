زيلينسكي: شروط بوتين تظهر أنه غير مستعد "لإنهاء" الحرب

في مكالمة هاتفية امتدت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب القضايا العالقة بين البلدين، وعلى رأسها أزمة أوكرانيا.
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في مقالها الرئيسي إن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب عندما يبرر استئنافه الحرب على قطاع غزة برفض حماس إطلاق سراح بقية الأسرى المحتجزين لديها"، وأضافت أن "نتنياهو دفع المطلوب لعودة إيتمار بن غفير إلى الحكومة مقدماً، ولكن ليس من جيبه الخاص، بل من دماء 59 أسيراً إسرائيلياً الذين قد يكون مصيرهم قد حُسم باستئناف الحرب".
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى "عدم تقديم أي تنازلات لروسيا التي تطالب بوقف المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا قبل أي وقف إطلاق نار شامل".