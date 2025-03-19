قرار إيراني متعلق بـ الحجاب!
ألغت السلطات الايرانيّة دوريات "شرطة الآداب" بالكامل، وذلك بعد احتجاجات عام 2022 التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني. وقد أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، تعديل قانون "العفاف والحجاب"، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن الإلغاء الكامل لدوريات "الإرشاد"، المعروفة أيضاً بشرطة الآداب.
وتهدف هذه التعديلات إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وإيجاد توافق مجتمعي حولها، وفقاً لتصريحات المسؤولين.
ورغم هذا الإلغاء، أكدت السلطات الإيرانية على ضرورة الالتزام بالحجاب، معتبرة أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن هذا السياق.