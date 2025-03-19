قرار إيراني متعلق بـ الحجاب!

وتهدف هذه التعديلات إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب وإيجاد توافق مجتمعي حولها، وفقاً لتصريحات المسؤولين.

ورغم هذا الإلغاء، أكدت السلطات الإيرانية على ضرورة الالتزام بالحجاب، معتبرة أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن هذا السياق.