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عربي و دولي

رسالة لترامب من "الملاكمة الجزائرية": لا يُخيفني!

2025-03-19 | 10:00
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رسالة لترامب من &quot;الملاكمة الجزائرية&quot;: لا يُخيفني!
رسالة لترامب من "الملاكمة الجزائرية": لا يُخيفني!

أعلنت إيمان خليف، الحائزة على الميدالية الذهبية في الملاكمة في أولمبياد باريس، الأربعاء، عزمها الدفاع عن لقبها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، موجهة رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكدت فيها أنها ليست متحولة جنسياً.

وقالت الملاكمة الجزائرية في مقابلة مع قناة "آي.تي.في": " الرئيس الأميركي أصدر قراراً يتعلق بالرياضيين المتحولين في أميركا وأنا لست متحولة جنسياً، هذا لا يهمني، ولا يخيفني".

وأوضحت إيمان: "في هذه المرحلة، أستطيع القول إن الاتحاد الدولي للملاكمة أصبح جزءا من الماضي، مثلما نقول في الجزائر، من ليس لديه ما يخفيه فلا يخاف".

واعتبرت أن "فوزها بذهبية باريس كان فوزا بمعان أخلاقية ورياضية، وتابعت: "صدمت عندما رأيت مشاهير مجتمع ورياضيين سابقين يتحدثون بالسوء عني، أثر هذا نفسيا علي وعلى عائلتي، والدتي كادت تنهار وتذهب للمستشفى بشكل يومي، أنا أيضا سأدخل في حالة اكتئاب لولا دعم الطاقم الطبي المتخصص في فريقي".

وأضافت: "سأدافع بكل قوتي عن الميدالية الذهبية الثانية بالتأكيد في لوس أنجلوس، أعتقد أنني إذا كنت أعمل في الماضي بنصف إمكاناتي، فإنني اليوم سأكون أكثر تحفيزاً وإصراراً".

وعبرت عن أملها في أن: "يتحلى الرئيس القادم للجنة الأولمبية الدولية بالروح الرياضية الحقيقية، وأن يظل ملتزما بالمبادئ الأولمبية، وأن يحافظ على قيم اللعب النظيف".
 
 
رسالة لترامب من "الملاكمة الجزائرية": لا يُخيفني! 
رسالة لترامب من "الملاكمة الجزائرية": لا يُخيفني!

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