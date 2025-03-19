الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

توقف عن استخدام " الأوكسيجين".. الفاتيكان يفصح عن حالة البابا فرنسيس الصحية

2025-03-19 | 16:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
توقف عن استخدام &quot; الأوكسيجين&quot;.. الفاتيكان يفصح عن حالة البابا فرنسيس الصحية
توقف عن استخدام " الأوكسيجين".. الفاتيكان يفصح عن حالة البابا فرنسيس الصحية

توقف البابا فرنسيس عن استخدام قناع الأوكسيجين، بحسب ما أعلن الفاتيكان الأربعاء، مشيرا إلى أنّ حالته الصحية "تتحسّن" بعد أكثر من شهر على وجوده في المستشفى.

ومنذ 14 شباط الماضي، يخضع البابا البالغ 88 عاما للعلاج في "مستشفى جيميلي"، في روما، بسبب إصابته بالتهاب في كلتا رئتيه.

ولكن الفاتيكان أعلن ان وضعه الصحي شهد تحسنا في الآونة الأخيرة بعد مخاوف سابقة من أنّ حياته قد تكون في خطر.

وكتب الفاتيكان في نشرة طبية بات ينشرها في شكل متقطّع بعد تحسّن صحّة البابا، "تمّ التأكد من تحسّن الحالة الصحية للأب الأقدس".

أضاف أنّه "توقف عن التنفّس الاصطناعي غير الجراحي وقلّل أيضا من الحاجة إلى العلاج بالأوكسيجين العالي التدفّق"، مضيفا أن هناك تقدّم في العلاج الطبيعي الحركي والتنفّسي للبابا.

توقف عن استخدام " الأوكسيجين".. الفاتيكان يفصح عن حالة البابا فرنسيس الصحية

عربي و دولي

البابا فرنسيس

الفاتيكان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"لا تقدموا تنازلات لروسيا".. زيلينسكي يحذّر!
الجيش اللبناني يدخل حوش السيد علي بعد اشتباكات عنيفة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب يتوعد الحوثيين: سيتم القضاء عليهم تماماً
13:23

ترامب يتوعد الحوثيين: سيتم القضاء عليهم تماماً

توعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الحوثيين في اليمن الذي اعلنوا شن هجوم رابع خلال أيام على حاملة طائرات اميركية ردا على ضربات استهدفتهم، وأكد انه سيتم "القضاء عليهم تماما".

13:23

ترامب يتوعد الحوثيين: سيتم القضاء عليهم تماماً

توعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الحوثيين في اليمن الذي اعلنوا شن هجوم رابع خلال أيام على حاملة طائرات اميركية ردا على ضربات استهدفتهم، وأكد انه سيتم "القضاء عليهم تماما".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025