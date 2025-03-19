توقف عن استخدام " الأوكسيجين".. الفاتيكان يفصح عن حالة البابا فرنسيس الصحية

ومنذ 14 شباط الماضي، يخضع البابا البالغ 88 عاما للعلاج في "مستشفى جيميلي"، في روما، بسبب إصابته بالتهاب في كلتا رئتيه.

ولكن الفاتيكان أعلن ان وضعه الصحي شهد تحسنا في الآونة الأخيرة بعد مخاوف سابقة من أنّ حياته قد تكون في خطر.

وكتب الفاتيكان في نشرة طبية بات ينشرها في شكل متقطّع بعد تحسّن صحّة البابا، "تمّ التأكد من تحسّن الحالة الصحية للأب الأقدس".

أضاف أنّه "توقف عن التنفّس الاصطناعي غير الجراحي وقلّل أيضا من الحاجة إلى العلاج بالأوكسيجين العالي التدفّق"، مضيفا أن هناك تقدّم في العلاج الطبيعي الحركي والتنفّسي للبابا.