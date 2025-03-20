الخارجية القطرية: الجانبان القطري والمصري بحثا تنسيق البلدين لدعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالاً مع نظيره المصري بحثا خلاله استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة بما يضمن تنفيذ الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة