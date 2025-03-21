الجيش السوداني يسيطر على القصر الجمهوري (فيديو)

وأسفرت المعارك العنيفة عن تدمير قوات الدعم السريع في أرجاء القصر، فيما دخل الجيش السوداني إليه لأول مرة منذ بدء الحرب. وأظهرت صور حديثة قائد الجيش السوداني في الخرطوم، اللواء محمد عبد الرحمن البيلاوي، داخل القصر رفقة عناصر الجيش.

في المقابل، انسحبت قوات الدعم السريع المتبقية نحو منطقة السوق العربي في وسط الخرطوم، حيث يواصل الجيش السوداني مطاردة القوات المنسحبة، بينما أكدت قوات الدعم السريع في بيان لها أن المعارك ما زالت مستمرة في محيط القصر وأنها تسيطر على مواقعها.